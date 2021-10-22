Надежда Савченко пыталась проникнуть в Украину с поддельным COVID-сертификатом

Главное: В аэропорту «Борисполь» у двух женщин, прибывших в нашу страну, обнаружили поддельные COVID-сертификаты. Ими оказались экс-нардеп Надежда Савченко с сестрой.

Детали: Сотрудники Государственной пограничной службы в аэропорту «Борисполь» обнаружили у двух женщин поддельные сертификаты вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, одна из фигуранток является бывшей народной депутаткой.

Источники «РБК-Украина» в полиции сообщили, что речь идет об экс-нардепе Надежде Савченко.

По данным полиции, она вместе с сестрой пыталась попасть в Украину.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (Подделка документов). Расследование проводят дознаватели полиции Киевской области. Изъятые документы направлены на проведение необходимых экспертиз.

В ближайшее время будет принято решение об объявлении подозрения фигуранткам, сообщили в пресс-службе полиции.

В тему: На прошлой неделе в Украине было открыто почти 90 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и COVID-сертификатов. Было изъято более 70 международных сертификатов о вакцинации и более 100 поддельных ПЦР-тестов.