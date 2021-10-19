Полиция всерьез взялась за деятелей, подделывающих COVID-документы

Главное: На прошлой неделе в Украине было открыто почти 90 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и COVID-сертификатов. Было изъято более 70 международных сертификатов о вакцинации и более 100 поддельных ПЦР-тестов.

Детали: В Украине за прошлую неделю сотрудники правоохранительных органов изъяли более 70 международных сертификатов о вакцинации и более 100 поддельных ПЦР-тестов. Об этом рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

«Сейчас практически все регионы находятся в „красной“ и „оранжевой“ зонах эпидемопасности. Соответственно там действуют усиленные карантинные ограничения, которые должны соблюдать все граждане. Исключение есть только для тех лиц, которые вакцинированы или имеют действующий отрицательный результат ПЦР-теста», — сказал Клименко.

Так как вакцинированные граждане имеют определенные привилегии во время карантина, то возник спрос на поддельные COVID-документы.

«Только на прошлой неделе мы провели 35 обысков. Задокументирована незаконная деятельность трех врачей в Днепропетровской, Черкасской областях и Киеве. Изъято более 70 международных сертификатов о вакцинации и более 100 ПЦР-тестов, а также заблокированы два Telegram-канала, через которые осуществляли заказы», — рассказал глава Нацполиции.

Он добавил, что в течение прошлой недели было начато почти 90 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и COVID-сертификатов.

Всего же с начала года открыто более 730 производств по аналогичным фактам. Больше всего — на Волыни (207), в Киеве (98), Ровенской и Львовской (по 75) областях.

«Всего с начала года в суд направлено 77 обвинительных актов о совершении почти 300 уголовных правонарушений. И сегодня судами первой инстанции в течение последнего месяца принято более 10 обвинительных приговоров по фактам приобретения и использования поддельных COVID-сертификатов, в том числе при пересечении государственной границы», — сказал Клименко, добавив, что виновным назначено наказание в виде штрафов.

В тему: Не так давно в Украине вынесли первый приговор врачу за подделку COVID-сертификата.