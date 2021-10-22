Украина должна быть готова к вторжению России на любом участке, — командующий ССО

Главное: По словам командующего Сил специальных операций Григория Галагана, отсутствие угрозы вторжения России никто не гарантирует. Произойти это может даже в неоккупированных областях.

Детали: Украина должна быть готова к вторжению России в каждой области. В те, которые не являются оккупированными и в те, которые находятся под оккупацией. Об этом в интервью Украинскому центру безопасности и сотрудничества заявил командующий Сил специальных операций Григорий Галаган.

По его словам, согласно закону, ССО является ключевым родом сил, отвечающим за подготовку и организацию движения сопротивления. Им дается право обеспечить социальную защиту людей, которые принимают участие, а также и организовать сам порядок движения сопротивления и проведения определенных мероприятий.

«Тем более, что у нас почти 130 районов по новому районированию и отсутствие угрозы вторжения и дальнейшей эскалации со стороны Российской Федерации никто не гарантирует. Мы должны быть готовы, в каждой области», — заявил Галаган.

Он считает, что вопрос организации сопротивления — это важный момент и важный аспект деятельности ССО.

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