Украинцам напомнили, кто с завтрашнего дня сможет пользоваться межрегиональным транспортом

Главное: С завтрашнего дня в Украине начинают действовать новые правила межрегиональных перевозок. Украинцам напомнили, кто им сможет пользоваться.

Детали: Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил, что новые правила пассажирских перевозок, которые начнут действовать с 21 октября, будут касаться только поездок между регионами. Об этом он заявил в ходе заседания правительства, сообщает УНИАН.

«С завтрашнего дня (21 октября) начинают действовать новые правила пассажирских перевозок. Все межобластные перевозки будут разрешены, только если пассажиры имеют COVID-сертификат или действительный отрицательный тест. Мы говорим и о железнодорожном, и об авиационном, и об автобусном транспорте», — напомнил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что общественного транспорта в городах и перевозок внутри одной области новые правила пока не касаются.

Украинцам напомнили, что с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с «желтым», «оранжевым» или «красным» уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из этих документов:

— документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы дводозной вакцины для регионов «желтого» уровня эпидемической опасности;

— международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами дводозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения Портала «Дія»;

— отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

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