Международный день повара: какой праздник отмечается 20 октября 2021 года

Сегодня, 20 октября 2021 года, в мире и Украине отмечают Международный день повара и Сергей Зимний.

Международный день повара

Данный праздник был учрежден совсем недавно. Решение о его принятии и дату, на которую его назначили, выдвинули сами повара на международном конгрессе ассоциации кулинарных сообществ в 2004 году.

В более чем семидесяти странах повара и кулинары принимают поздравления и радуют окружающих своими вкуснейшими шедеврами.

Когда появилась профессия повара, история умалчивает. Первые рецепты приготовления блюд, записанные на бумаге, были обнаружены в Вавилоне, Древнем Китае и Египте. Некоторые сохранились и до нашего времени. Там же появились первые повара, зарабатывающие на своем умении. С веками кулинария все больше развивалась, появлялись новые традиции в приготовлении пищи.

Сергей Зимний

Праздник был установлен в честь Сергия Печерского, жившего в XIII веке и Сергия Нуромского, жившего в XV веке. Святые славились своими праведными делами и искренней верой, несмотря на все гонения со стороны язычников.

Сергей Печерский получил прозвище Послушливый еще при жизни, из-за того, что отрекся от своей воли и стал послушным настоятелю.

Сергия Нуромский жил отшельником на реке Нурме и противостоял всевозможным бесовским соблазнам, а также смог выжить после нескольких покушений разбойников. Позднее возле Сергия поселились еще несколько десятков монахов, а благодаря общим усилиям им удалось возвести на этом месте храм и несколько келий.

С данным праздником связанно много традиций и примет, по которым определяли погоду на будущую зиму. Кроме этого считалось, что именно с этого дня может начаться самая настоящая и холодная зима, существует даже выражение « Сергий зиму начинает». Если в этот день выпадал снег – значит, грядет ранняя зима, но если при этом на деревьях еще оставалась листва, то до зимы еще далеко. А если снег выпал на сухую землю – значит, он быстро растает, а если выпал на мокрую землю – лежать будет долго. Хорошая погода, стоящая в этот праздник, будет держаться еще три недели.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- Международный день авиадиспетчера;

- Международный день ленивца;

- День пополнения запасов на зиму;

- Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы.