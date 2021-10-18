Коронавирус в Украине: 9 524 больных и 177 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели еще 9 524 человека. Умерли 177 людей.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине остается сложной. Данные на понедельник, 18 октября, приводит министерство здравоохранения.

Заболели еще 9 524 человека. Госпитализировали 3 127 больных, а выздоровели 3 421 пациент.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 23 992, методом ИФА – 2 946, экспресс-тестами – 22 511.

Наибольший прирост больных фиксировали в Одесской (1 367), Харьковской (823) и Днепропетровской (782) областях.

Умерли 177 людей. С начала пандемии скончались 60 810 человек.

За все время заболели 2 644 694 человека, а выздоровели 2 329 418 людей.

В тему: Названы области с самой тревожной COVID-ситуацией в Украине.