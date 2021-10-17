Эксперт указал на роль Украины для международного транспортного коридора «Север-Юг»

Украина имеет геостратегическую ценность для проекта «Север-Юг», поскольку потенциально может интегрировать его с другими проектами, такими как «Инициатива Трёхморья», об этом в интервью AnalitikaUA.net заявил украинский эксперт Илия Куса комментируя последние развития вокруг проекта международный транспортный коридор «Север-Юг».

«Другими словами, роль Украины как логистического хаба между разными регионами, обеспечивающем их транспортную и экономическую связанность, может быть реализована при помощи включения в проект «Север-Юг».

Однако для этого, разумеется, необходимы нормальные, стабильные и взаимодоверительные отношения с Ираном, Индией и Арменией, а также успеть интегрироваться в проекты «Инициативы Трёхморья» совместно со странами «Вышеградской четвёрки»», — отметил эксперт-международник.

Напомним, на днях в Ереване состоялась встреча рабочей группы для обсуждения проекта транспортного коридора «Персидский залив – Черное море». В нем официально принимают участие Армения, Болгария, Грузия, Греция. На встрече в армянской столице страны-участницы разработали черновой вариант соглашения.

Как известно, Иран, Армения и Индия заинтересованы в использовании иранского порта Чабахар для активизации торговых путей.

В Ереване уверены, что коридор откроет новые возможности для Армении: позволит диверсифицировать поставки, свободно пользоваться портами Ирана, стать важным транзитным узлом. Коридором могут воспользоваться также Украина и ряд других стран региона.