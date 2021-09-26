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Новости > После боя с Усиком у Энтони Джошуа подозревают перелом глазницы

После боя с Усиком у Энтони Джошуа подозревают перелом глазницы

Александр Панько
26.09.21 20:14
69
После боя с Усиком у Энтони Джошуа подозревают перелом глазницы

Главное: После боя с Александром Усиком Энтони Джошуа был доставлен в больницу. У него подозревают перелом глазницы.

Детали: После поражения от украинца Александра Усика британский боксёр Энтони Джошуа был доставлен в больницу с подозрением на перелом глазницы. Об этом сообщил его промоутер Эдди Хирн.

«Не знаю, сломал ли он глазницу, но выглядит она неважно. Энтони сказал, что не мог видеть после девятого раунда. Было и впрямь ощущение, что силы оставили его», — приводит слова Хирна the Sun, пишет Черпионат.

К слову, Усику после боя зашивали бровь:

 

В тему: Напомним, бой Усика и Джошуа продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт успеха в этом поединке Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

Тэги: бокс, спорт, Александр Усик, Энтони Джошуа

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