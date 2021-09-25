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Новости > Продажа билетов на матч Украина — Босния приостановлена. Названа причина

Продажа билетов на матч Украина — Босния приостановлена. Названа причина

Александр Панько
25.09.21 10:05
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Продажа билетов на матч Украина — Босния приостановлена. Названа причина

Главное: В УАФ заявили о приостановке продажи билетов на отборочный матч на ЧМ по футболу между сборными Украины и Боснии и Герцеговины. Причиной назвали изменение эпидемиологической ситуации в стране.

Детали: Украинская ассоциация футбола сообщила о приостановке продажи билетов на матч Украина — Босния и Герцеговина. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

«В связи с изменением эпидемиологической ситуации в стране, связанной с ростом показателей заболеваемости COVID-19, продажа билетов на матч национальных сборных Украины и Боснии и Герцеговины приостановлена», — говорится в заявлении.

В УАФ отметили, что следят за ситуацией в стране, изучают динамику заболеваемости и в ближайшее время планируют восстановить продажу билетов на матч.

При этом все проданные ранее билеты остаются действительными. О возобновлении продажи в УАФ пообещали сообщить дополнительно.

Поединок запланирован на 12 октября. Игра должна пройти во Львове на «Арене Львов» в 21:45.

В тему: Эксперты оценили шансы сборной Украины в квалификации на Чемпионат мира в Катаре.

Тэги: Львов, Украина, футбол, сборная Украины, Чемпионат мира, спорт, билеты, сборная Украины по футболу, УАФ

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