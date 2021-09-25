Британцы создали пластик, способный спасти планету

Главное: Британские ученые научились производить безвредный для планеты пластик, который менее, чем за год, превращается в воск. Стартап Polymateria уже стал набирать популярность в Азии.

Детали: Британский стартап Polymateria заявил о продаже первого в мире полностью биоразлагаемого пластика. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на генерального директора Найла Данна, продукты компании не оставляют в процессе разложения фрагментов пластика длиной менее 5 мм и не требуют специального оборудования для их производства и уничтожения, как это было до сих пор.

Суть технологии заключается в том, что в пластик добавляется около десятка химикатов, включая каучуки, масла и влагопоглотители, которые затем разрушают пластмассовые полимеры и превращают их в воск, который в естественной среде полностью переваривается бактериями и грибками. При этом объем таких добавок можно регулировать в зависимости от конечной цели, будь то тонкая пищевая пленка или более твердые материалы для стаканов и пакетов для напитков.

По словам Данна, эксперименты показали, что тонкие упаковочные материалы разлагаются всего за 226 дней. Для сравнения — обычный пластиковый пакет на свалке разлагается около тысячи лет. Кроме того, такие продукты можно использовать повторно.

«Мы нацелены на тот тип пластика, который, скорее всего, попадет в природную среду, имея решение, которое не требует каких-либо технологий компостирования для биоразложения или капитальных затрат», — объяснил ученый.

Данн также объяснил заинтересованность компании в сотрудничестве с производителями из Азии, так как именно отсюда поступает много пластмассы, которая в конечном счете оказывается в естественной среде. «И здесь нет масштабных систем управления отходами», — подчеркнул он, добавив, что их технологией уже заинтересовались в других регионах.

Ожидается, что индийская компания Godrej Consumer Products начнет использовать упаковки Polymateria уже к концу года, наряду с другими местными потребительскими брендами. Стартап также заключил лицензионные соглашения с поставщиком гиганта 7-Eleven на Тайване, а также продала свою технологию одному из крупнейших мировых производителей Formosa Plastics.

В тему: В августе 2020 года основатели природоохранного фонда EarthEcho International Филипп Кусто и Ашлан Брок рассказали о мусорном острове, который образовался в водах Тихого океана. По размеру он равен площади Франции или штата Техас.

Спустя год нидерландские ученые обнаружили, что пластик создал новую экосистему в океане, которую они назвали «пластосферой». Она стала домом для целого ряда организмов, от морских животных до бактерий, которые его «поедают».