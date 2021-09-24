На Шри-Ланке от коронавируса умер шаман, создавший чудо-зелье от этой болезни

Главное: На Шри-Ланке от коронавируса скончался шаман, который создал отвар, защищающий от этой болезни. Примечательно, что это зелье публично одобряла экс-министр здравоохранения Павитра Ванниараччи.

Детали: На Шри-Ланке от коронавируса умер шаман, создавший «волшебное зелье», защищающее от COVID-19, которое рекламировала экс-министр здравоохранения. Об этом сообщает BBC.

Коронавирус у 48-летнего Элиянты Уайта обнаружили в начале этого месяца, а после госпитализации его состояние ухудшилось. 22 сентября его семья сообщила, что мужчина скончался от последствий COVID-19.

Уайт лечил своим зельем звезд спорта и ведущих политиков Шри-Ланки. Шаман утверждал, что слив в реки достаточного количества отвара положит конец эпидемии не только в его родной стране, но и в соседней Индии.

Несмотря на то, что, по его словам, рецепт зелья пришел ему во сне, отвар публично одобряла экс-министр здравоохранения Павитра Ванниараччи, которая впоследствии две недели провела в отделении интенсивной терапии с коронавирусом.

Слава к Элиянте Уайту пришла в последние годы — после нетрадиционного лечения некоторых индийских звезд крикета, хотя местные медики критиковали его методы.

Свои соболезнования по поводу кончины народного лекаря выразил и премьер-министр Шри-Ланки Махинда Раджапакс, которой в свое время даже обращался к Уайту за консультациями.

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