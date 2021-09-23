К Шефиру приставили охрану

Главное: СБУ взяла под свою охрану помощника президента Владимира Зеленского — Сергея Шефира. До этого охраны у него не было.

Детали: Служба безопасности Украины взяла под свою охрану первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.

Отметим, сегодня стало известно, что Шефир не находился под государственной охраной, поскольку согласно действующему законодательству не попадает в перечень тех, кому охрана положена по должности.

При этом обычно жертвы покушений переходят под защиту Национальной полиции и в отдельных случаях Службы безопасности Украины.

В тему: Под Киевом обстреляли авто первого помощника Зеленского.

Позже стали известны кое-какие детали обстрела автомобиля Шефира.

На авто Шефира устроили засаду в лесу. После обстрела он проехал еще 15 км.

Зеленский пригрозил «сильным ответом» на обстрел автомобиля Шефира.

Сам Шефир рассказал, что чувствовал, когда по его автомобилю открыли стрельбу.