К Шефиру приставили охрану

Главное: СБУ взяла под свою охрану помощника президента Владимира Зеленского — Сергея Шефира. До этого охраны у него не было.
Детали: Служба безопасности Украины взяла под свою охрану первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.
Отметим, сегодня стало известно, что Шефир не находился под государственной охраной, поскольку согласно действующему законодательству не попадает в перечень тех, кому охрана положена по должности.
При этом обычно жертвы покушений переходят под защиту Национальной полиции и в отдельных случаях Службы безопасности Украины.
В тему: Под Киевом обстреляли авто первого помощника Зеленского.
Позже стали известны кое-какие детали обстрела автомобиля Шефира.
На авто Шефира устроили засаду в лесу. После обстрела он проехал еще 15 км.
Зеленский пригрозил «сильным ответом» на обстрел автомобиля Шефира.
Сам Шефир рассказал, что чувствовал, когда по его автомобилю открыли стрельбу.