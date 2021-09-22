Под Киевом обстреляли авто первого помощника Зеленского

Главное: В Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль Сергея Шефира — первого помощника президента Украины. Он чудом не пострадал.

Детали: Под Киевом возле села Лесники неизвестные обстреляли машину первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира. Ранение получил его водитель, сообщил источник в полиции.

В частности, источник подтвердил факт обстрела машины и ранения водителя. Он также уточнил, что Шефир в этот момент находился в автомобиле, но ранен не был.

«Шефир жив. Водитель в Феофании», — подтвердил другой источник.

В данный момент злоумышленников разыскивают. Введен план-перехват «Сирена».

В пресс-службе нацполиции сообщили, что в автомобиль попало более 10 пуль.

«Сегодня, около 10 часов утра, недалеко от села Лесники была обстреляна машина первого помощника президента Сергея Шефира. В автомобиль попало более 10 пуль. Ранен водитель», — говорится в сообщении.

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