В Сумах несовершеннолетняя девушка создавала и торговала детской порнографией

Главное: Киберполиция разоблачила 15-летнюю девушку из Сум, которая организовала канал распространения детской порнографии в Сети.

Детали: 15-летняя девушка создала в одном из мессенджеров канал, где размещала фото и видео несовершеннолетних жителей города Сумы и Сумской области с признаками детской порнографии. Как сообщает Gazeta.ua со ссылкой на местных полицейских, к созданию и администрированию канала причастны другие несовершеннолетние.

Их деятельность разоблачена сотрудниками киберполиции.

Сейчас решается вопрос о привлечении их к ответственности с учетом возрастных ограничений.

Действия подозреваемой квалифицированы по статье о распространении и сбыте детской порнографии.

В тему: На днях винницкие правоохранители объявили о подозрении гражданину Австрии и его жене по 40 фактам, связанным с изготовлением и распространением детской порнографии, а также торговлей людьми.

Напомним: В середине 2021 года в Украине разоблачили крупную сеть по созданию, сбыту и распространению детской порнографии. В ходе операции было проведено 47 обысков, во время которых разоблачили такое же число злоумышленников. Было изъято более 18 терабайтов преступного контента, распространяемого на сотнях сайтов.

По данным Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в Украине второй год подряд фиксируется рост количества детей, пострадавших от изнасилований. При этом Украина находится в тройке лидеров по производству детской порнографии в мире.