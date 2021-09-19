На Буковине верующие УПЦ пройдут крестным ходом в честь чудотворной Боянской иконы Богородицы

Главное: На Буковине верующие Украинской Православной Церкви пройдут крестным ходом из села Магала в монастырь Рождества Пресвятой Богородицы села Бояны.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, 24 и 25 сентября в монастыре Рождества Пресвятой Богородицы пройдут торжества в честь дня памяти чудотворной иконы Божией Матери «Боянская».

Паломники преодолеют 11 км пути. Начало крестного хода 24 августа в 06.00 от кольцевой дороги в селе Магала.

25 сентября в монастыре состоится праздничная литургия.

***Чудотворный образ Боянской Божией Матери был написан в 1991 году для местного ряда иконостаса обновляемой после 30-летнего запустения церкви Рождества Богородицы села Бояны Черновицкой области.

Первое чудо, которое заключалось с появлением слез на иконе, было зафиксировано 18 декабря 1993 года после окончания богослужения. Множество чудес, происходящих от иконы, в том числе исцелений от рака, были детально изучены и представлены в Синодальную комиссию.

4 октября 1994 года на заседании Священного Синода Украинской Православной икона была признана чудотворной и получила название Боянской по месту, где явила свои чудеса. 28 декабря 1999 года при церкви в честь Рождества Богородицы был основан женский монастырь Боянской иконы Божией Матери.

С 1995 года за день до праздника иконе, 24 сентября, к ней совершается ежегодный крестный ход.