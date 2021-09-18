На Виннитчине освящен новый храм УПЦ

Главное: На Виннитчине в селе Дружелюбовка освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь иконы Божией Матеры «Неопалимая Купина».

После освящения в новом храме была совершена Божественная литургия.

Митрополит Варсонофий поздравил всех с освящением храма. Также владыка вручил настоятелю орден УПЦ святого князя Ярослава Мудрого, а прихожанам, которые принимали участие в строительстве храма — грамоты Предстоятеля УПЦ

Как сообщалось, в Днепропетровской области освятили храм Украинской Православной Церкви в честь преподобного Онуфрия Великого в селе Вербоватовка.