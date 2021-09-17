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Новости > Митрополит Антоний объяснил, как не потратить жизнь впустую

Митрополит Антоний объяснил, как не потратить жизнь впустую

Александра Кудрявцева
17.09.21 18:45
95
Митрополит Антоний объяснил, как не потратить жизнь впустую

Главное: От того, как человек использует время своей жизни, зависит его будущая участь в Царствии Небесном.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Мы не знаем, сколько нам ещё дано провести на земле времени, кому сколько отмерено. Уход может быть скорым, а может, у нас впереди ещё многие десятилетия. На всё воля Божия», — отметил архиерей.

Владыка напомнил, что время — тот ресурс, который дан каждому человеку, и «от того, как мы им распорядимся, зависит наша будущая участь».

Митрополит Антоний подчеркнул, что человек несет ответственность, как поступать в жизни.

«Человеку дана свобода выбора. Время нашей жизни будет растрачиваться так, как мы решим. Именно поэтому мы постоянно свидетельствуем Богу о своей верности. Просим благословения на начало нового дела, исповедуемся, каемся, благодарим — говоря Господу всем этим, что Он нам необходим, мы верны Ему, насколько нам позволяет наше грешное естество. Всё остальное зависит от Бога», — объяснил управделами УПЦ.

Он рассказал, что верующие молитвенно просят Господа «быть с нами, управлять нашей жизнью, направлять на истинный путь, указать нам дорогу ко спасению и правильные ориентиры».

«Если мы будем искренне просить, Господь обязательно откликнется. Наше дело не останавливать сердечную молитву и постоянно, каждодневно, из года в год призывать Господа освятить время нашей жизни», — подытожил митрополит Антоний.

В тему: Митрополит УПЦ рассказал, какой грех не прощает Господь.

 
 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

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