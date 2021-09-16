Митрополит УПЦ рассказал, какой грех не прощает Господь

Главное: Господь прощает то, в чем человек способен покаяться.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Бог есть всепрощающая Любовь, которая не знает границ. А если так, то эта Любовь способна покрыть все наши немощи, все ошибки и все то, что мы сделали в неведении и в непонимании. Но почему же эта Любовь не может простить еще один грех? Все очень просто. Простить человеку можно то, в чем он способен покаяться. А хула на Духа Святого покаянию не подлежит, потому что специфика этого греха в том, что совершающий его человек осознанно и осмысленно идет против Правды, Истины и Любви. Он с ясным пониманием восстаёт на Бога», — объяснил митрополит Лука.

Владыка напомнил классический пример хулы на Духа Святого — решение иудейской религиозной элиты против Христа.

«После всех тех чудес, которые совершил Спаситель, особенно после чуда воскрешения трехдневного Лазаря, им стало понятно, что Он и есть тот Мессия, о котором учат Закон и Пророки. Но, тем не менее, они приняли решение убить Того, о Ком учат свитки Священных текстов», — объяснил владыка.

Современным примером хулы митрополит Лука назвал нарушение канонических норм и принципа соборности при даровании Константинопольским патриархом томоса «людям, которые даже не рукоположены в священнический сан, которые и не собираются каяться в том, что ушли в раскол».

«То же самое можно сказать и о тех служителях, которые поддерживают ЛГБТ-движение. Ведь Библия, как Ветхого, так и Нового Завета, дает однозначную оценку этим людям. Следовательно, признавать это извращение за норму также есть хула на Духа Святого. А одобрение абортов разве не является той же хулой? Попранием правды и истины можно назвать и поведение некоторых политиков, которые прячут свою выгоду и личные интересы за лицемерные слова и человекоугоднические обещания», — считает митрополит Лука.

Архиерей назвал главное условие прощения грехов Господом.

«Для того, чтобы получить прощение всех грехов, необходимо всей своей жизнью следовать заповедям Божьим. Тогда Господь сможет простить нам и те грехи, которые мы совершили по своей немощи и слабости», — написал митрополит Лука.

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