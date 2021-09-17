Педофил-эксгибиционист совращал девочек в коридорах киевских поликлиник

Главное: В Киеве осудили 45-летнего эксгибициониста, который показывал свои гениталии маленьким девочкам в коридорах столичных поликлиник.

Детали: Деснянский районный суд Киева приговорил к 5 годам лишения свободы 45-летнего жителя Киева за развратные действия в коридорах детских поликлиник. Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, которая сопровождала рассмотрение дела, осенью 2019 года он продемонстрировал свои гениталии двум малолетним девочкам 4 и 5 лет.

Как установило следствие, мужчина, пользуясь временным отсутствием взрослых, демонстрировал свой половой орган девочке, которую заметил в коридоре поликлиники на ул. Маяковского. Через некоторое время совершил аналогичные действия в отношении другого ребенка в коридоре поликлиники на Выгуровском бульваре.

В итоге злоумышленника задержали очевидцы и вызвали полицию.

В тему: В феврале 2008 года в Киеве на территории средней школы N220 был задержан эксгибиционист.

30 января 2018 года стало известно, что в Киеве возле школы № 85 на Голосеевском проспекте местные жители заметили мужчину, который бродил под окнами школьного туалета и демонстрировал детям гениталии.

В августе того же года в Киеве в парке на Дорогожичах неравнодушные местные жители поймали и наказали извращенца, который пугал девушек и детей.