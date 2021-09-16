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Новости > «Еще год назад хотел вывезти»: отец из Сум объяснил, зачем убил 3-летнего сына

«Еще год назад хотел вывезти»: отец из Сум объяснил, зачем убил 3-летнего сына

Александр Панько
16.09.21 21:53
149
«Еще год назад хотел вывезти»: отец из Сум объяснил, зачем убил 3-летнего сына

Главное: Отец, убивший собственного сына в лесополосе близ Глухова Сумской области, утверждает, что таким образом отомстил ему за младшего брата.

Детали: Мужчина, задержанный в Глухове Сумской области по подозрению в убийстве сына, сознался в содеянном и рассказал, зачем это сделал. Как сообщает ТСН, на допросе в полиции он заявил, что хотел убить отпрыска еще год назад, когда тому было 2 года.

«Это уже давно назревало, еще год назад хотел вывезти и оставить, но не оставил. Отомстил ему за младшего брата. Он его два раза чуть не покалечил, почти разбил голову», — сказал задержанный.

По словам соседей, погибший из многодетной семьи. Двое старших детей — от предыдущего брака матери, а двое младших — от ее нынешнего мужа, с которым женщину свела трагедия. Дело в том, что несколько лет назад на ее глазах утонул 10-летний сын. Она едва пережила это горе и могла сойти с ума, если бы не Сергей.

При этом, как утверждают свидетели, детей он очень любил. «Детей он всегда на руках носил. Такая семья была — ни крика, ничего», — рассказали соседи.

Точную причину смерти Алеши должны установить эксперты.

Отметим, что сегодня, 16 сентября, ему должно было исполниться 4 года.

В тему: Накануне полиция Сумской области задержала 50-летнего мужчину, который убил своего 3-летнего сына и оставил его тело в лесополосе. По данным полиции, он связал ему руки и надел на голову пакет.

Тэги: убийство, СМИ, ребенок, брат, Сумская область, отец, сын, криминал, месть, Глухов, новости Украины

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