Известный украинский боксер утверждает, что ему предложили российское гражданство за большие деньги

Главное: Украинский боксер Иван Редкач заявил, что в России ему предложили 500 тысяч долларов за смену гражданства. О своем решении он пообещал сообщить позже.

Детали: 35-летний украинский боксер Иван Редкач утверждает, что ему поступило предложение изменить гражданство. На своей странице в Instagram он сообщил, что речь идет о переходе в сборную России за $500 тыс.

«Вы что скажете, взять или отказаться? Вы бы взяли? Свой ответ скажу завтра», — написал он, приложив фотографию с паспортами РФ и США в руках.

В тему: В ночь на 18 апреля 2021 года на арене Mercedes-Benz Stadium в Атланте 35-летний Иван Редкач проиграл нокаутом бывшему чемпиону мира Реджису Прогре. При этом американец применил запрещенный пример, из-за чего ему засчитали техническую победу.

В августе того же года Редкач сделал себе татуировку с лицом Владимира Зеленского.