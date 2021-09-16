По всей Украине проведут внезапные проверки в школах

Главное: В украинских школах по всей стране будут проводиться внезапные проверки. Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, с чем это связано.

Детали: По всей Украине проведут визиты для внезапного обследования работников на предмет носительства золотистого стафилококка. Такое решение было принято после проверки массового отравления в школе Хмельницкого. Об этом глава Минздрава Виктора Ляшко сообщил в Facebook.

Расследование, проведенное специалистами Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, показало, что вспышка произошла в результате обсеменения золотистым стафилококком сырья и готовых блюд от работников пищеблока заведения.

«Чтобы в дальнейшем избежать подобных вспышек в учебных заведениях и защитить наших детей от отравлений Министерство здравоохранения будет инициировать проведение выборочных внезапных проверок для сбора биоматериала для исследования на предмет носительства золотистого стафилококка силами специализированных противоэпидемических бригад», — сообщил Ляшко.

Бригады будут работать по всей территории страны.

«Министерство здравоохранения дополнительно отрабатывает механизмы усиления контроля за качеством проведения медицинских осмотров в учреждениях здравоохранения и лабораториях. Нам важно, чтобы питание в образовательных учреждениях было безопасным и здоровым», — добавил глава Минздрава.

В тему: 8 сентября 2021 года в одной из школ Хмельницкого произошло массовое отравление детей.

На следующий день количество пострадавших детей увеличилось до 84.

Причиной массового отравления детей в хмельницкой школе стала смертельно опасная бактерия.