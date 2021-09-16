В Минздраве назвали процент работников образования, вакцинированных от коронавируса

Главное: На сегодняшний день в Украине вакцинировано от коронавируса лишь 45% педагогов. Статистика касается прививки хотя бы одной дозой.

Детали: Согласно данным Министерства здравоохранения, в Украине вакцинировано 45% педагогов. Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко сказал в интервью для издания «Слово и дело».

По его словам, уровень прививки отличается в зависимости от области и учебного заведения.

«В зависимости, где, и в зависимости как. Если мы берем в общем по стране, с учетом детских садов, начальной школы, школ, профтехучилищ и вузов — 45%», — отметил Ляшко.

Также глава Минздрава добавил, что статистика касается прививки хотя бы одной дозой.

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