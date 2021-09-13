В РПЦ считают, что Варфоломей своим вторжением в Украину выполнил политический заказ

Главное: Патриарх Варфоломей обещал исцелить раскол, но произошло его углубление, обещал объединить православных верующих, но вместо объединения произошло дальнейшее разъединение, поляризация.

Детали: Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает сайт Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает сайт mospat.ru.

Он предложил посмотреть на плоды внешнеполитической деятельности США: «Очень часто, к сожалению, в американской политике применяется известный принцип „разделяй и властвуй“, то есть ставка делается на то, чтобы разделить народ, углубить конфликт. Видим это и на Ближнем Востоке, и в Украине. И Русская Православная Церковь как сила, которая по самой своей природе призвана консолидировать людей, в том числе в разных странах, объединять, а не разъединять их, является для Соединенных Штатов геополитическим противником. Поэтому в США существует мнение, что Русскую Православную Церковь следует ослабить, расчленить».

По мнению владыки Илариона, именно этот заказ выполнял Патриарх Константинопольский Варфоломей своим вторжением в Украину. «Он отработал заказ по полной программе: сегодня украинское общество разделено не только по вопросу о языке, по политической ориентации, но и по религиозному признаку. Патриарх Варфоломей обещал исцелить раскол, но произошло его углубление, обещал объединить православных верующих, но вместо объединения произошло дальнейшее разъединение, поляризация», — констатировал председатель ОВЦС.

Руководствуясь принципом «разделяй и властвуй», невозможно достичь ни объединения, ни консолидации, подчеркнул архипастырь. «Русская Православная Церковь на всем постсоветском пространстве играет консолидирующую роль. Даже в ситуации, когда между государствами возникают конфликты, Церковь продолжает объединять людей, вот почему она является бельмом на глазу у тех политиков, которые пользуются принципом „разделяй и властвуй“», — напомнил он.

Говоря о том, как Церковь реагирует на направленные против нее действия, митрополит Волоколамский Иларион отметил: «Она отвечает так, как отвечала всегда: продолжает выполнять свою спасительную миссию, нести в мир слово Господа Иисуса Христа, продолжает объединять людей, напоминать им о любви, о вере, о том, что на разделении невозможно построить прочный гражданский мир, а самое главное — напоминает им о том, что помимо материальных ценностей в жизни человека есть и духовные ценности. Она каждому человеку открывает то измерение жизни, которое открывается только благодаря общению человека с Богом».