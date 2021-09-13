Украинцам рассказали, какие штаммы гриппа ударят по нашей стране

Главное: В Украине будут циркулировать три штамма гриппа. Это B/Washington, H1N1 и H3N2.

Детали: Осенью и зимой в Украине будут циркулировать три штамма гриппа. Об этом поведал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, это штаммы B/Washington, H1N1 и H3N2.

Чиновник говорят: «Новый эпидемический сезон гриппа не будет отличаться появлением новых штаммов или прогнозами относительно более тяжелого течения болезни по сравнению с прошлым годом».

Отмечается, что в рамках гуманитарной помощи Украина может получить тридцать тысяч вакцин для прививки врачей.

При этом еще до конца года в аптеки планируют доставить миллион доз вакцин от гриппа.

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