Ученые из Германии обнаружили у собак нечто, присущее только людям

Главное: Немецкие ученые выяснили, что собаки обладают способностью распознавать преднамеренность действий человека и соответствующим образом реагировать на них. Данная способность до сих пор рассматривалась как присущая исключительно человеку.

Детали: Исследователи из Геттингенского университета и Института изучения истории человека Общества Макса Планка провели эксперимент с участием 51 собаки. Как сообщает Lenta.ru, для этого они проследили за реакцией домашниж животных на отказ в награде в виде угощения в трех установленных учеными сценариях.

В первом из них демонстрировало «нежелание» — экспериментатор внезапно убирала награду сквозь проем в прозрачном барьере и оставляла ее рядом с собой.

Во втором сценарии под условным названием «неуклюжесть» награда подносилась к проему, но затем «случайно» ронялась.

В третьем сценарии проем перекрывался, несмотря на попытки экспериментатора дать награду.

Затем ученые измеряли, сколько времени питомцы ожидали перед тем, как приблизиться к награде. Они ожидали, что если собаки различают намерения людей, то они будут ждать дольше в первом сценарии — когда еда «не предназначалась» для них.

Оказалось, что в этом случае собаки не только дольше ждали, но и не виляли хвостом и чаще сидели или лежали — что интерпретировалось учеными как попытка «задобрить» экспериментатора.

Отметим, что способность воспринимать или осознавать существование намерений другого —это один из краеугольных концептов «теории разума», модели психического состояния, которая, как считается, свойственна только человеку.

За время сосуществования с человеком собаки приучились реагировать на его действия, однако понимают ли они, что собирается сделать человек в том или ином случае, до сих пор было неизвестно.

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