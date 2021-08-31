Стало известно, что является главной причиной смертности от СOVID-19

Главное: Американские ученые пришли к выводу, что главной причиной смертности от коронавирусной болезни СOVID-19 является большая концентрация частиц вируса SARS-CoV-2 в легких. В итоге иммунитет не справляется с ними.

Детали: Ученые из Университета Нью-Йорка провели детальное исследование нижних воздушных путей у людей с тяжелыми формами СOVID-19. Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на профессора Имрана Сулаймана, в частности, было проанализировано развитие вторичных инфекций в легких у 580 пациентов, которых госпитализировали в критическом состоянии.

Выяснилось, что у умерших концентрация SARS-CoV-2 в нижних дыхательных путях была в десять раз больше чем у тех, кто выжил.

Также в исследовании говорится, что в работе иммунитета у пациентов возникали неизвестные сбои, которые мешали бороться с вирусом. Предполагается, что выявление этой проблемы даст возможность создать препараты для поддержки иммунитета в борьбе против COVID-19.

В тему: В мае 2021 года ученые из Колумбийского университета провели исследование, в котором пришли к выводу, что к летальным исходам от коронавируса приводят антитела, которые организм начинает вырабатывать в ответ на инфекцию.