Британские ученые вычислили скорость мутации коронавируса

Главное: Исследователи из Великобритании выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 мутирует примерно раз в неделю. Это почти в два раза чаще, чем считалось ранее.

Детали: Ученые из Батского и Эдинбургского университетов выяснили, что до сих пор при оценке скорости мутирования коронавируса SARS-CoV-2 не брались в расчет те мутации, которые не были секвенированы. Как сообщает Lenta.ru, на самом деле он мутирует 49% до 67% быстрее и эта оценка скорее всего занижена.

В основном учеными не были учтены мутации, приводившие к «отрицательной селекции» — те, которые были вредны для SARS-CoV-2. Вирусы с такими мутациям, как правило, просто не «доживали» в организме человека до того момента, как их геном могли секвенировать.

«Наши находки показывают, что, если пациент болеет COVID-19 на протяжении более чем недели, вирус может эволюционировать, что в свою очередь может привести к появлению новых вариантов», — рассказал один из авторов исследователя, профессор Лоренс Херст.

Большая часть «отрицательной селекции» была вызвана мутациями, укорачивающими белки или же вызывающими нарушения в их работе.

Кроме того, ученые выявили положительную селекцию более стабильных белков вируса, что, по их мнению, позволяет вирусу сохранять энергию для поддержания запаса питательных веществ, необходимого для более быстрой репликации.

В тему: В августе 2021 года профессор Нориджской медицинской школы университета Восточной Англии Пол Хантер заявил, что коронавирус никуда не денется, и, как другие вирусы, будет, вероятно, неоднократно проявляться примерно раз в пять лет.