Последний еврей отказался уезжать из Афганистана

Главное: Последний еврей Афганистана остался в Кабуле из-за невыплаченных долгов.

Детали: 62-летний Завулон Симантов, который считается последним оставшимся в Афганистане евреем, отказался эвакуироваться из страны. Как сообщает Haaretz со ссылкой на председателя стамбульского Альянса раввинов исламских государств Менди Читрика, он не смог расплатиться по долгам и решил присматривать за местной синагогой.

«Когда появились новости о приближении талибов к Кабулу, он заявил, что хочет уехать, и мы связались с МИД Турции, Каханой и его командой», — рассказал Читрик, имея ввиду израильско-американского бизнесмена Моти Кахана.

В дальнейшем Симантов попросил Кахану дать ему денег, чтобы выплатить оставшиеся в Кабуле долги. «Я здесь, чтобы помочь, а не для того, чтобы платить тебе за спасение твоей жизни», — заявил бизнесмен, после чего Симантов отказался от эвакуации.

Перед эти он дал интервью, в котором рассказал, что у него была возможность уехать в США, но он решил остаться в Афганистане, чтобы присматривать за единственной кабульской синагогой, которую он отремонтировал на свои деньги.

Впрочем, это противоречит его же обещанию «наблюдать из Израиля по телевизору за тем, что происходит в Афганистане».

По данным издания, Симантов стал последним евреем Афганистана в 2005 г, когда умер его конкурент по торговле коврами и драгоценностями Ицхак Леви.

В 1998 году обоих заключили в тюрьму из-за регулярных доносов друг на друга талибскому правительству. Однако вскоре их выпустили, потому что они постоянно дрались в камере и нарушали порядок.

В интервью изданию представитель талибов Сухайль Шахин признал, что ничего не знает о последнем афганском еврее, но пообещал не причинять вреда религиозным меньшинствам.

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