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Новости > Microsoft отказался поддерживать Internet Explorer

Microsoft отказался поддерживать Internet Explorer

Александр Панько
19.08.21 14:51
242
Microsoft отказался поддерживать Internet Explorer

Главное: На этой неделе корпорация Microsoft начала отказываться от некогда самого популярного в мире браузера Internet Explorer. На этой неделе он перестал поддерживаться сервисом Microsoft 365.

Детали: Облачный сервис Microsoft 365 прекратил поддержку браузера Internet Explorer с 17 августа. Как сообщается на официальном сайте корпорации, начиная с этого момента, пользователям предлагается использовать другую программу для работы в интернете.

Специалисты компании советуют пользователям перейти на новый фирменный браузер Edge или любую совместимую программу, разработанную для Windows, объяснив отказ от IE неактуальностью и несовместимостью с новыми цифровыми продуктами компании.

Поддержка Internet Explorer во всех версиях операционной системы Windows будет прекращена 15 июня 2022 г.

В тему: Самым популярным браузером в мире на сегодняшний день является Google Chrome. Microsoft Edge в этом списке идет на четвертом месте с аудиторией в 171 млн пользователей.

Тэги: браузер, Microsoft, Internet Explorer, технологии

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