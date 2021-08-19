Певица Земфира огорошила своих поклонников неприятным признанием

Главное: Земфира пожаловалась на жизнь. Певица не хочет давать концерты.

Детали: Российская певица Земфира пожаловалась на непростую жизнь во время пандемии коронавируса. Она написала пост на своей страничке в одной из социальных сетей.

Артистка сообщила: «Пандемия жестко ударила по всем, но мою профессию она просто уничтожила. Честно признаться, я больше ничего не хочу – ни концертов, ничего. И потерянные билеты ничто в сравнении с потерянной профессией».

Земфира добавила: «Мне нравится музицировать, иные репетиции круче, чем концерт. У моих музыкантов куча сторонних проектов, я верчусь как уж на сковородке, чтобы всех собрать. Результат? Ноль. Наверное я отчаялась. Конечно, я буду продолжать писать. Но в концерты я больше не верю».

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