Суд постановил взыскать с одиозного депутата Киевы 1,2 млн грн в доход государства

Главное: Высший антикоррупционный суд взыскал у народного депутата Ильи Кивы 1,2 млн гривен дохода, якобы полученного от сдачи в аренду заброшенной жомовой ямы.

Детали: 13 августа Высший антикоррупционный суд полностью удовлетворил исковые требования Специализированной антикоррупционной прокуратуры и взыскал с народного депутата от фракци «Оппозиционной платформы — За Жизнь» Ильи Кивы в доход государства необоснованный доход в виде 1,2 млн грн за передачу в аренду жомовой ямы. Как сообщается на официальном канале Национального антикоррупционного бюро, в ходе расследования установлено, что нардеп, несмотря на то, что не является собственником объектом недвижимости (жомовая яма) и не имея правомочия по владению, пользованию и распоряжению им, передал вышеуказанное имущество в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности.

За аренду указанный народный избранник противоправно получил 1 млн 242 тыс. 236 грн. Еще 10000 грн были зачислены на банковский счет депутата как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций.

Как сообщается на официальной странице Высшего антикоррупционного суда в Facebook, решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней со дня составления полного текста решения путем подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

В тему: В середине 2020 года задекларировал 1,2 млн гривен дохода от сдачи в аренду так называемой жомовой ямы в Полтавской области площадью 400 кв м. Она используется для отходов производства сахара. Как выяснили журналисты, на данный момент к тому времени она была продана фирме, в которой он сам когда-то был директором, и уже давно заросла бурьяном.