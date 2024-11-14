Зумеры боятся пользоваться туалетом

Каждый третий зумер панически боится пользоваться офисным туалетом. Согласно опросу, 11% представителей поколения Z предпочитают терпеть до дома, а 36% испытывают неловкость в офисных туалетах.

Основные причины — отсутствие приватности (59%), неприятные запахи (57%) и звуки (47%).

При этом женщины чаще мужчин предпочитают терпеть до дома: 48% против 19%.

Многие участники исследования сообщили, что из-за такого поведения у них возникают проблемы со здоровьем: от болей в животе и стресса до запоров.

Справка. Поколение Z (англ. Generation Z) — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины-конца 1990-х до начала 2010-х годов (нижние границы дат рождения 1995–1997, верхние границы 2009–2012)