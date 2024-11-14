В Антарктиде нашли кое-что неожиданное

Эксперты из Бременского университета в Германии впервые нашли образцы янтаря в Антарктиде. По их словам, фрагменты окаменевшей смолы извлекли из керна, добытого со дна моря Амундсена в 2017-м году.

Сообщается: «Датирование показало, что возраст найденного янтаря составляет 90 миллионов лет, что соответствует меловому периоду».

Говорится: «Антарктический янтарь, вероятно, содержит остатки коры дерева в виде микровключений. Учитывая его твердые, прозрачные и полупрозрачные частицы, янтарь имеет высокое качество, что указывает на его захоронение вблизи поверхности».

Кроме этого ученые выявили признаки патологического течения смолы – метода, которую деревья используют для герметизации поврежденной коры, вызванной паразитами или лесными пожарами.

Резюмируется, что изучение янтаря дает представление о среде доисторических хвойных лесов Антарктиды, существовавших вблизи Южного полюса в середине меловой эпохи.

Ранее британцы рассказали об Антарктиде кое-что неожиданное.