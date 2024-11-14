Tesla никак не может решить проблемы с пикапами Cybertruck

У компании Илона Маска Tesla возникли очередные проблемы с пикапами Cybertruck. Отзывают 2 431 электромобиль, которые были произведены с 6 ноября 2023-го года по 30 июля 2024-го года.

Об этом сказано в документе Национального управления безопасности движения на трассах.

Отмечается, что данный отзыв связан с неисправностью инвертора привода, что может повысить риск аварии, говорится в релизе.

Говорится, что сервисная служба Tesla бесплатно проведет необходимую замену, отмечается в сообщении.

Напомним, что в прошлом октябре компания отозвала более 27 тысяч Cybertruck из-за неисправности в работе камеры заднего вида.

Ранее мы писали, что у пикапов Cybertruck возникли проблемы – отзывают тысячи машин.