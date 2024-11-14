Назван возраст, в котором следует отказаться от алкоголя

Популярный американский невролог Ричард Рестак рассказал, в каком возрасте следует отказаться от алкоголя. По его словам, нужно делать это после 65 лет, когда эта привычка ускоряет возрастные изменения в нервных клетках мозга и повышает риск развития деменции.

Специалист поведал, что в этом возрасте риск развития деменции возрастает в пять раз и продолжает увеличиваться каждые последующие пять лет.

Добавляется, что проведенные исследования связывают активное воздействие алкоголя с повышенным риском развития этого заболевания, поскольку известно, что длительное злоупотребление спиртным приводит к уменьшению некоторых частей мозга.

Говорится, что после 65 лет даже малые дозы алкоголя могут спровоцировать развитие деменции.

Сообщается, что алкоголь токсичен для нервных клеток, которые играют важную роль в обучении и памяти.

Информируется, что кроме более распространенных форм заболевания, чрезмерное употребление алкоголя может также вызывать разновидность потери памяти, называемую синдромом Вернике-Корсакова.

Указывается, что это происходит, когда алкоголь нарушает способность организма усваивать витамин B1 (также известный как тиамин), который необходим для поддержания здоровья клеток мозга.

Резюмируется, что люди с таким синдромом не могут вспомнить многие события из прошлого, а также не способны усваивать новую информацию.

Ранее были вычислены дозы алкоголя, которые способны спровоцировать инсульт.