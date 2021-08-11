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Новости > Instagram вводит функции «цензуры»

Instagram вводит функции «цензуры»

Агата Кловская
11.08.21 13:08
135
Instagram вводит функции «цензуры»

Главное: Instagram вводит новые функции. Они направлены на защиту пользователей.

Детали: Социальная сеть Instagram вводит новые функции. Об этом сообщает Facebook.

Отмечается, что они будут направлены на защиту пользователей от оскорблений и травли в комментариях и личных сообщениях.

В пресс-релизе сказано: «Мы не позволяем публиковать ненавистнические высказывания или издевательства в Instagram и удаляем их каждый раз, когда обнаруживаем. Мы всегда прислушиваемся к отзывам экспертов и нашего сообщества и разрабатываем новые функции, чтобы дать пользователям больше контроля при использовании Instagram и защитить их от злоупотреблений».

Так, была добавлена функция, позволяющая скрыть комментарии и личные сообщения от аккаунтов, не подписанных на страницу пользователя или подписавшихся недавно. 

Также была усилена система предупреждений при попытке оставить оскорбительный комментарий под публикацией: пользователь увидит выплывшее окно, которое напомнит ему о руководящих принципах сообщества и предупредит о том, что его сообщение может быть удалено или скрыто.

В тему: Facebook начал тестировать новое приложение.

Тэги: мир, цензура, Instagram, технологии

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