Львовские паломники попали в ДТП в Ровенской области

Главное: Автобус с паломниками попал в ДТП в Ровенской области. В салоне находились 56 верующих.
Детали: Минувшей ночью на трассе Киев-Чоп в Ровенской области произошло резонансное ДТП. Тут в аварию попал автобус паломниками.
Подробности поведали в ГСЧС.
Известно, что люди возвращались из Киева во Львов.
В салоне машины находились 56 верующих.
Спасатели рассказали, что инцидент случился возле села Синев.
Автобус, занимавшийся нерегулярными перевозками, столкнулся с фургоном Mercedes-Benz Sprinter – его водитель пострадал.
При этом оба водителя автобуса и сами верующие уцелели.
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