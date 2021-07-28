Львовские паломники попали в ДТП в Ровенской области

Главное: Автобус с паломниками попал в ДТП в Ровенской области. В салоне находились 56 верующих.

Детали: Минувшей ночью на трассе Киев-Чоп в Ровенской области произошло резонансное ДТП. Тут в аварию попал автобус паломниками.

Подробности поведали в ГСЧС.

Известно, что люди возвращались из Киева во Львов.

В салоне машины находились 56 верующих.

Спасатели рассказали, что инцидент случился возле села Синев.

Автобус, занимавшийся нерегулярными перевозками, столкнулся с фургоном Mercedes-Benz Sprinter – его водитель пострадал.

При этом оба водителя автобуса и сами верующие уцелели.

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