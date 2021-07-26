Завтра в Киеве перекроют движение на центральных улицах. Что случилось и как объехать

Главное: В связи с празднованием 1033-летия Крещения Украины-Руси завтра в Киеве с самого утра будет перекрыт ряд улиц и площадей в центре города. Столичные чиновники опубликовали схемы их объезда.

Детали: 27 июля на участках улично-дорожной сети будет временно ограничено движение всех видов транспорта в связи с проведением мероприятий по празднованию 1033-летия Крещения Украины-Руси. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Центр организации дорожного движения», начиная с 6 часов утра будет перекрыто движение на:

— ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до Европейской пл.);

— ул. Михайловской (от ул. Крещатик до ул. Большая Житомирская);

— ул. Большой Житомирской (от ул. Владимирской до Владимирского проезда);

— ул. Трехсвятительской (от Михайловской пл. до Европейской пл.);

— Владимирском спуске (от Европейской пл. до Почтовой пл.);

— ул. Михаила Грушевского (от ул. Садовой до Европейской пл.);

— Парковой дороге (от ул. Михаила Грушевского до аллеи Героев Крут).

Кроме того, с 14 часов будет перекрыто движение на:

— ул. Михаила Грушевского (от ул. Садовой до ул. Московской);

— ул. Ивана Мазепы (от ул. Московской до пл. Славы);

— ул. Лаврской (от пл. Славы до ул. Цитадельной);

— аллее Героев Крут (от пл. Славы до Днепровского спуска);

— Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).

В КГГА также опубликовали схемы объезда данных участков:

В тему: Как сообщил управляющий делами митрополит Антоний (Паканич), Крестный ход 2021 г посвящен верности Православию.