Выявлена очередная мутация коронавируса

Главное: Обнаружена новая мутация коронавируса. Ее выявили английские врачи.
Детали: Медики из агентства Общественного здравоохранения Англии заявили, что выявили новый штамм коронавируса.
Он был обнаружен у жителей Великобритании.
В отчете говорится: «Зафиксировано шестнадцать случаев заражения мутацией B.1.621. Большая часть из них связана с поездками за границу».
При этом не уточняется, снижает ли новый штамм эффективность существующих вакцин от коронавируса.
Сейчас продолжаются лабораторные исследования.
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