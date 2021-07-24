Выявлена очередная мутация коронавируса

Главное: Обнаружена новая мутация коронавируса. Ее выявили английские врачи.

Детали: Медики из агентства Общественного здравоохранения Англии заявили, что выявили новый штамм коронавируса.

Он был обнаружен у жителей Великобритании.

В отчете говорится: «Зафиксировано шестнадцать случаев заражения мутацией B.1.621. Большая часть из них связана с поездками за границу».

При этом не уточняется, снижает ли новый штамм эффективность существующих вакцин от коронавируса.

Сейчас продолжаются лабораторные исследования.

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