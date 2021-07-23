Главные новости за 23 июля 2021 года

— За минувшие сутки в Украине выявили еще 763 случая коронавируса. Госпитализация понадобилась для 446 человек, а выздоровели 639 людей.

— Официальный сайт Олимпиады-2020 изобразил карту Украины без Крыма. Министерство иностранных дел Украины уже знает об этой проблеме и разбирается с ней.

— На официальном сайте Олимпийских игр в Токио исправили ошибку. Опубликованную некорректную карту с «отделенным» от Украины Крымом заменили правильной.

— Украина планирует купить 300 тысяч доз инновационного препарата от коронавируса. Сейчас этот препарат находится на третьем этапе клинических исследований.

— В Министерстве здравоохранения Украины не исключают, что осенью в стране может быть снова введен жесткий карантин. В правительстве готовятся к третьей волне коронавируса.

— На сегодняшний день в Киеве вакцинировались от коронавируса треть педагогов. Сотрудники учебных заведений, которые не прошли вакцинацию от Covid-19, с 1 сентября не будут допускаться к работе.

— Несмотря на то, что некоторые соревнования Олимпийских Игр в Токио начались два дня назад, официальное открытие Игр состоится сегодня, 23 июля. В день открытия там зафиксировано 19 новых случаев коронавируса.

— Вакцины Pfizer и AstraZeneca почти также справляются со штаммом «Дельта», как и с «Альфа». Различия в эффективности вакцин против этих штаммов после полного курса вакцинации незначительны.