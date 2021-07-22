Главные новости за 22 июля 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели еще 726 человек. Умер 21 человек.

- Дельта-коронавирус зафиксирован в Киеве. Выявлено шесть случаев.

- В Украине уже продали 1,6 тысяч участков земли. Всего – 2,44 тысячи гектаров.

- В понедельник жара вернется в Украину. Грозовые дожди отступят.

- Мировой туризм восстанавливается, но очень медленно. Это займет не менее двух лет.

- Среди людей, привлеченных в проведении летних Олимпийских игр в Токио, за прошедшие сутки выявили 12 новых случаев коронавируса. На сегодняшний день число заболевших составляет уже 87 человек.