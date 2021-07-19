В День Крещения Руси во всех монастырях и храмах УПЦ будут звонить колокола

Главное: В день праздника Крещения Руси 28 июля во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви будет совершен перезвон «Благовест».

Молитвенный перезвон колоколов во всех епархиях УПЦ начнется в 12.00 и продлится 15 минут.

Как сообщалось ранее, верующие придут на Владимирскую горку в День Крещения Руси и пройдут Крестным ходом, подтверждая свою верность Богу, своей Родине и Предстоятелю.

На Владимирской горке 27 июля в 13.00 начнется благодарственный молебен, который возглавит Митрополит Онуфрий в сослужении архиереев Украинской Православной Церкви.

После завершения молебна состоится большой Крестный ход в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру, где будет совершено всенощное бдение.

28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий возглавит Божественную литургию на площади перед Успенским собором лавры. Начало - в 09.00.

В Киево-Печерскую лавру на торжества ко Дню Крещения Руси прибудут православные святыни из разных уголков Украины: чудотворные иконы Пресвятой Богородицы: Почаевская, Святогорская, Касперовская, Зимненская, икона с мощами святого равноапостольного князя Владимира и другие.