В День Крещения Руси во всех монастырях и храмах УПЦ будут звонить колокола

Молитвенный перезвон колоколов во всех епархиях УПЦ начнется в 12.00 и продлится 15 минут.
Как сообщалось ранее, верующие придут на Владимирскую горку в День Крещения Руси и пройдут Крестным ходом, подтверждая свою верность Богу, своей Родине и Предстоятелю.
На Владимирской горке 27 июля в 13.00 начнется благодарственный молебен, который возглавит Митрополит Онуфрий в сослужении архиереев Украинской Православной Церкви.
После завершения молебна состоится большой Крестный ход в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру, где будет совершено всенощное бдение.
28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий возглавит Божественную литургию на площади перед Успенским собором лавры. Начало - в 09.00.
В Киево-Печерскую лавру на торжества ко Дню Крещения Руси прибудут православные святыни из разных уголков Украины: чудотворные иконы Пресвятой Богородицы: Почаевская, Святогорская, Касперовская, Зимненская, икона с мощами святого равноапостольного князя Владимира и другие.
В тему: Митрополит Антоний рассказал о святынях, которые прибудут в Киев на торжества в честь 1033-летия Крещения Руси.
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