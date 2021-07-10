«Динамо» оформило второй летний трансфер

Главное: «Динамо» подписало очередного летнего новичка. На правах аренды до конца сезона за киевлян будет играть беларусский форвард московского ЦСКА Илья Шкурин.

Детали: Киевское «Динамо» достигло договоренности с московским ЦСКА о переходе 21-летнего форварда Ильи Шкурина. Белорусский нападающий будет выступать в нашей команде на правах аренды до конца сезона-2021/2022 с правом выкупа.

Сегодня он отправится с «бело-синими» на второй подготовительный сбор в Швейцарию.

Шкурин родился 17 августа 1999 года в Витебске. Воспитанник ФК «Витебск». На родине на взрослом уровне выступал за ФК «Витебск» и «Энергетик-БГУ».

В составе «Энергетик-БГУ» в чемпионате Беларуси 2019-го года забил 19 мячей в национальном чемпионате и стал лучшим бомбардиром сезона, опередив ближайшего преследователя на пять голов.

В январе 2020-го перешел в московский ЦСКА, в составе которого провел 19 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча (все — в рамках российской Премьер-лиги).

Также на второй сбор с киевлянами едет и лучший бомбардир минувшего первенства Украины Владислав Кулач. В связи с тяжелой травмой Артема Беседина и очень вероятным отъездом Владислава Супряги в Италию (по слухам, переговоры с «Дженоа» находятся на финальной стадии), очень большая вероятность того, что Кулач также пропишется в Киеве.

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