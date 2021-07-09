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Новости > Компания, связанная с Абрамовским, получила подряд в 2 млрд на строительство больницы, - СМИ

Компания, связанная с Абрамовским, получила подряд в 2 млрд на строительство больницы, - СМИ

Автор: «Фраза»
09.07.21 15:32
114
Компания, связанная с Абрамовским, получила подряд в 2 млрд на строительство больницы, - СМИ

На момент назначения заместителем министра, а затем и министром окружающей среды и природных ресурсов, на фирмах Романа Абрамовского «висело» несколько уголовных дел, которые касались хищения средств на реконструкции социальных объектов. Как сообщает FromUA, об этом идет речь в материале «Министр Абрамовский получил подряд на 2,5 млрд грн: опять заработает на больных и детях» на сайте «Антикор».

Так, по данным журналистов издания, связанные с министром Абрамовским компании получили подряды на реконструкцию социальных объектов. В частности, занимались восстановлением разрушенной боями школы в Славянске; областной больницы интенсивного лечения в Мариуполе; областного дома ветераной войны в Святогорске, который приспосабливали под реабилитационный центр для инвалидов и тяжело раненных бойцов АТО. В результате было открыто несколько уголовных дел, связанных с крупными хищениями средств на этих объектах.

«Если покопаться в судебных реестрах, можно найти еще немало уголовных расследований и судебных исков относительно фирм, связанным с Абрамовским. Так, вскоре после его назначения министром в июле 2020 года „Зеркало недели“ опубликовало статью о том, что „Риола-Модуль“, ставшая в 2016 году генеральным подрядчиком строительства „Охматдета“, только на закупке оборудования для операционных умыкнула 16,6 млн грн», — пишет издание.

По последней информации, совсем недавно компания Абрамовского «Риола Модуль» взяла очередной подряд, и опять связанный с социальной сферой: в этот раз компания собирается строить областную многопрофильную больницу в Краматорске (7 корпусов, в том числе и детский) за 2,5 млрд грн.

Как напоминает издание, слухи об увольнении министра окружающей среды Абрамовского появились около полугода назад. Совсем недавно он заявил, что собственноручно написал в декабре 2020 года заявление об увольнении. Сейчас оно лежит «где-то в Раде », а он никуда уходить не собирается.

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