Гибель украинцев на воде зашкаливает: появились пугающие цифры за первые дни июля

Главное: С начала июля в Украине утонули 65 человек. В том числе десять детей.

Детали: Массовая гибель украинцев на воде продолжается. Данные за первые дни июля приводят в ГСЧС.

Сообщается, что утонули 65 человек, в том числе десять детей.

Спасатели поведали о трагедиях последних дней.

Так, в среду, 7 июля 29-летний парень упал с пятиметровой высоты карьера в Коростышеве (Житомирская область). А в Прилуках (Черниговская область) на расстоянии около двадцати метров от берега на дне водоема обнаружили тело шестнадцатилетнего парня.

В четверг, 8 июля, в акватории Бугского лимана в Николаеве во время купания в неустановленном месте в состоянии алкогольного опьянения погиб человек. Его тело нашли на расстоянии пятидесяти метров от берега. В этот день в Бердянске (Запорожская область) 31-летний мужчина из Харькова пошел купаться в море и исчез. Позже водолазы обнаружили его труп.

Стоит напомнить, что за июнь на воде погибли 196 человек, в том числе 35 детей.

В тему: В Киеве со дна озера достали труп.