В Минздраве рассказали об угрозе распространения дельта-коронавируса в Украине

Главное: Угроза распространения «Дельта»-штамма в Украине реальна. Об этом заявил гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Роман Родина.

Детали: В Украине существует угроза распространения штамма коронавируса «Дельта». Пока было зафиксировано два таких случая. Об этом заявил гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Роман Родина.

Он напомнил, что сейчас границы в Украине пока не закрыты.

«Угроза распространения „Дельта“-штамма в Украине реальна, она существует... Сейчас мы держимся на цифрах прошлого года этого же самого периода. Но, учитывая, что штамм „Дельта“ есть в мире, он может попасть в Украину. У нас уже было два таких случая зафиксировано. Он может распространяться», — сказал Родина.

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