Футболист из обоймы сборной Украины уехал играть в Россию

Главное: Украинец Дмитрий Иванисеня уехал играть в Россию. Он подписал контракт с клубом «Крылья Советов».

Детали: 27-летний украинский футболист Дмитрий Иванисеня перешел в российский клуб «Крылья Советов». Контракт с самарской командой рассчитан на три года.

Переход подтвердил сайт россиян.

Напомним, что предыдущие два сезона украинец выступал за луганскую «Зарю» на позиции полузащитника, однако решил покинуть команду.

Стоит отметить, что Дмитрий Иванисеня является воспитанником донецкого «Шахтера» и успел сыграть один поединок за национальную сборную нашей страны: в 2019 году он вышел на матч против Эстонии.

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