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Новости > Кровавое ДТП под Черкассами: среди пострадавших – дети

Кровавое ДТП под Черкассами: среди пострадавших – дети

Агата Кловская
07.07.21 10:00
225
Кровавое ДТП под Черкассами: среди пострадавших – дети

Главное: Под Черкассами произошло ДТП. Пострадали шесть человек.

Детали: В ночь на среду, 7 июля, на трассе Черкассы-Золотоноша произошла кровавая авария. О ней сообщают местные медики.

Как стало известно, под Черкассами столкнулись микроавтобусы Volkswagen и Mercedes.

В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе четыре человека.

Информируется следующее: «Двух восьмилетних близнецов и их 35-летнего отца госпитализировали в Черкасскую детскую областную больницу со стрессовой реакцией. Двенадцатилетнюю девочку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом предплечья, ушибом плеча, грудной клетки. Также госпитализирована трехлетняя девочка со ссадинами лица. Также в больницу с травмами попала девятнадцатилетняя девушка».

В тему: Жуткое ДТП в Николаевской области оборвало три жизни.

Тэги: ДТП, общество, авария, регионы, Черкасская область, новости Украины

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