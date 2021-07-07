Кровавое ДТП под Черкассами: среди пострадавших – дети

Главное: Под Черкассами произошло ДТП. Пострадали шесть человек.

Детали: В ночь на среду, 7 июля, на трассе Черкассы-Золотоноша произошла кровавая авария. О ней сообщают местные медики.

Как стало известно, под Черкассами столкнулись микроавтобусы Volkswagen и Mercedes.

В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе четыре человека.

Информируется следующее: «Двух восьмилетних близнецов и их 35-летнего отца госпитализировали в Черкасскую детскую областную больницу со стрессовой реакцией. Двенадцатилетнюю девочку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом предплечья, ушибом плеча, грудной клетки. Также госпитализирована трехлетняя девочка со ссадинами лица. Также в больницу с травмами попала девятнадцатилетняя девушка».

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