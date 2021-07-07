Стало известно, где на Киевщине центры вакцинации против COVID-19 будут работать ежедневно

Главное: Семь центров вакцинации против COVID-19 в Киевской области будут работать ежедневно. Записаться на прививку можно через приложение «Дія» или горячую линию Минздрава, а также у своего семейного врача.

Детали: В Киевской области центры вакцинации против COVID-19 будут работать ежедневно с 09:00 до 17:00. Об этом говорится в сообщении Киевской ОГА.

«Для получения прививки необходимо предварительно записаться в лист-ожидания вакцинации против COVID-19 через приложение „Дія“ или горячую линию Минздрава, а также у своего семейного врача», — говорится в сообщении.

Так, семь центров массовой вакцинации будут работать по следующим адресам:

— г. Бровары. КНП «Броварской городской ЦПМСП», амбулатория № 2, ул. Независимости, 12;

— г. Белая Церковь. Амбулатории ЗПСМ: ул. Шевченко, 69; ул. Леваневского, 53; ул. Ивана Мазепы, 65 а; ул. Ярослава Мудрого, 49;

— г. Славутич. КНП «Славутичская городская больница», ул. 77 Гвардейской дивизии, 7;

— г. Борисполь. КНП «Бориспольский городской ЦПМСП», ул. Киевский шлях, 24;

— г. Ирпень. КНП «Ирпенский городской ЦПМСП» ул Михайловская/, 22; ул Садовая, 38 (3 этаж); ул. Севериновская, 105 к;

— г. Обухов. КНП «Обуховский городской ЦПМСП» ул. Каштановая, 52;

— г. Яготин. КНП «Яготинский ЦПМСП» ул. Независимости, 71.

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